Vuelca camioneta cargada con un equipo de sonido

Una camioneta que transportaba equipo de sonido de una agrupación musical volcó durante la tarde del sábado en el municipio de Comitán, lo que dejó a tres lesionados y cuantiosas pérdidas materiales, lo cual movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue sobre la 6.ª calle Norte entre 18.ª y 19.ª avenida Poniente, en el barrio de La Cueva, en donde se registró el percance cerca de las 15:00 horas.

El incidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Nissan de color rojo circulaba sobre la calle rumbo al poniente de la ciudad, transportando aparatos musicales y equipo de sonido.

De repente, al ir en una pendiente prolongada el motor de la unidad perdió potencia y esta se fue hacia atrás sin control hasta volcar sobre el costado izquierdo, quedando todos los instrumentos y bocinas tirados sobre la vía de comunicación.

El incidente hizo que los paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal (PC) se presentaran rápidamente tras el reporte al número de emergencias 9-1-1.

Por ello, paramédicos valoraron a tres pasajeros. Luego de recibir los primeros auxilios, se determinó que ninguno requería de hospitalización, por lo cual quedaron en el lugar.

Al sitio arribaron los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender la emergencia y llevar a cabo los peritajes, ordenando el rescate de la pick up para ser remolcada a un corralón y se deslinden responsabilidades en las siguientes horas.