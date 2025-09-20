Vuelca camioneta en la autopista Coita-Arriaga

La tarde del viernes un percance automovilístico causó la movilización de autoridades y llamó la atención entre quienes transitaban por la autopista Ocozocoautla-Arriaga, en la demarcación del municipio de Jiquipilas.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 44+800, y aunque la escena fue aparatosa afortunadamente no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

El vehículo involucrado era una camioneta de la marca Mitsubishi de color gris, que acabó volcada tras una presunta pérdida de control del volante.

Según versiones preliminares, esto pudo haberse originado por exceso de velocidad, falta de precaución, una falla mecánica o incluso por las condiciones de la carretera en este tramo.

El impacto dejó severos daños materiales en la unidad y provocó crisis nerviosa en los ocupantes, quienes fueron auxiliados por otros automovilistas que se detuvieron para prestar ayuda. Testigos solicitaron de inmediato la presencia de las autoridades a través del número de emergencia.

Al lugar arribaron agentes de la Guardia Nacional (GN) División Caminos, quienes confirmaron que el conductor se encontraba estable y sin lesiones que requirieran hospitalización.

Tras dialogar con él y recabar la información correspondiente, se permitió que una grúa especializada llevara a cabo las maniobras necesarias para retirar la camioneta siniestrada y liberar el flujo vehicular.