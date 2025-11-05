Vuelca camioneta sobre la vía a La Angostura

Una aparatosa volcadura ocurrió la tarde del martes en la vía de comunicación Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, a la altura del fraccionamiento Jardines del Grijalva, en la demarcación de Chiapa de Corzo.

Ahí, una camioneta particular terminó fuera del camino tras una presunta mala maniobra combinada con el exceso de velocidad.

El percance fue reportado aproximadamente a las 13:20 horas, lo que movilizó de inmediato a elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes se trasladaron al sitio para brindar apoyo y coordinar las labores de auxilio.

Accidente

Al arribar, los agentes encontraron la unidad sobre un área verde, con daños significativos en carrocería, cristales y estructura inferior.

De acuerdo con los primeros informes, la camioneta —conducida por una mujer cuya identidad no fue revelada— circulaba a alta velocidad cuando perdió el control, cayó en la guarnición lateral y terminó volcando. A pesar de esto, la conductora logró salir por su propio pie.

Los cuerpos de seguridad verificaron el estado de salud de la fémina y confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario solicitar una ambulancia.

El área fue asegurada para evitar un nuevo percance, ya que la volcadura obstruyó parcialmente el acceso al fraccionamiento.

Posteriormente, una grúa con plataforma se presentó al lugar de los hechos y realizó las maniobras para remolcar la camioneta, la cual fue enviada al corralón correspondiente para los procedimientos legales y periciales.

Finalmente, la circulación fue normalizada tras casi una hora de labores, mientras las autoridades exhortaron a los automovilistas a moderar su velocidad y mantener extrema precaución en esta vía.