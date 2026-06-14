Vuelca camioneta y deja a pasajero grave

El exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra, originó que el conductor de una camioneta Nissan Estaquitas se saliera de la vía y se estrellara contra un árbol sobre el libramiento Sur, a la altura de la colonia Ribera Cerro Hueco, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El percance se dio aproximadamente a las 23:00 horas del viernes, cuando automovilistas reportaron a los números de emergencias la volcadura de una unidad sobre esta importante vía de comunicación, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Al llegar al sitio localizaron la Estaquitas de color blanco recostada sobre el costado izquierdo, además de una persona lesionada que requería atención médica.

Pavimento mojado

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba de oriente a poniente sobre el libramiento Sur Oriente cuando, según refieren, por el exceso de velocidad y el pavimento mojado por las lluvias el conductor perdió el control del volante.

La camioneta salió de la cinta asfáltica e impactó contra un árbol ubicado en el camellón central. La fuerza del choque derribó el ejemplar e hizo que la unidad invadiera el carril contrario, donde por fin quedó volcada sobre el carril que conduce de poniente a oriente.

Paramédicos de Protección Civil (PC) del Estado brindaron la atención prehospitalaria a la persona que manejaba y tras valorarlo determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital.

Mientras tanto, agentes de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez llevaron a cabo las labores de abanderamiento y control vehicular para evitar nuevos accidentes en la zona.

Peritos de Tránsito acudieron para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas exactas del percance, además de cuantificar los daños ocasionados a la infraestructura urbana.

Finalmente, una grúa con plataforma retiró la camioneta siniestrada y la trasladó al corralón en turno, donde permanecerá mientras se hacen los trámites para el deslinde de responsabilidades en las próximas horas.