Vuelca camioneta y golpea a dos autos estacionados

Con daños materiales valuados en miles de pesos dejó como saldo un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre el bulevar Artículo 123, a unos metros del parque de La Mujer Soldado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en las primeras horas del viernes.

El hecho fue registrado alrededor de las 04:45 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al carril de poniente a oriente para tomar conocimiento tras recibir el reporte a los números de emergencias.

Al llegar les dieron a conocer que una camioneta particular tipo SUV, en la que viajaban unas jóvenes, se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad.

Por ello, en una mala maniobra la conductora perdió el control del volante y acabó saliendo de la carpeta asfáltica para posteriormente estrellarse contra dos automóviles —un Nissan Tsuru y un Toyota Corolla— que estaban aparcados.

Acto seguido, la unidad automotriz particular volcó sobre la vía de comunicación. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados por miles de pesos.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la camioneta y remitirla al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.