Vuelca chatarrero por ir a exceso de velocidad

Una mala maniobra, aunada a la falta de precaución, originó que una unidad de carga volcara sobre el libramiento Norte frente a la clínica 23 del IMSS, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la tarde del sábado.

Transcurrían las 14:35 horas cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al sitio mencionado para tomar conocimiento de los hechos, tras recibir un llamado de emergencia al 911.

Al llegar les dieron a conocer que una vehículo que transportaba chatarra acabara volcando sobre la vía rápida; aparentemente se derivó del exceso de velocidad y una abrupta maniobra, además del peso de la carga que lo dominó.

Como saldo del percance, una persona resultó con múltiples contusiones en las extremidades, así que el personal de Protección Civil arribó para encargarse de brindarle los primeros auxilios en la zona del incidente y descartar lesiones graves.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de poner sobre sus llantas al mini camión que se encontraba recostado en el lado del copiloto, y posteriormente lo remolcó al corralón en turno, liberando la transitada vialidad.