Vuelca colectivo en colonia Las Granjas

Un aparatoso accidente de tránsito registrado en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, dejó como saldo un colectivo volcado y daños materiales valuados en miles de pesos, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance ocurrió sobre la avenida Chihuahua, en el cruce con la calle Oaxaca, donde policías de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al recibir el reporte a los números de emergencias.

Accidente vial

Todo se originó por un presunto corte de circulación, lo que provocó la colisión entre un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 3040 y una unidad particular.

Después del fuerte impacto, la combi perdió la estabilidad y acabó volcando sobre la carpeta asfáltica, generando alarma entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, lo que evitó una situación de mayor gravedad.

Agentes de Tránsito procedieron a acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes, además de coordinar la circulación vehicular para evitar congestionamientos en el sitio.

Posteriormente, se solicitó el apoyo de una grúa con plataforma para llevar a cabo el retiro de las unidades involucradas, las cuales fueron trasladadas al corralón en turno para continuar con los procedimientos legales.

Ambos conductores fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP), donde rendirán su declaración con el objetivo de esclarecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades en las próximas horas.

Autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a conducir con precaución, sobre todo en cruces urbanos, donde este tipo de maniobras imprudentes pueden derivar en accidentes.