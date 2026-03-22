Vuelca colectivo tras choque; hubo 10 heridos

Cuantiosos daños materiales y 10 personas lesionadas fueron el saldo de una colisión entre dos colectivos, en las últimas horas de la noche del viernes sobre la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad de Cahuaré.

De acuerdo con reportes oficiales, el percance ocurrió cerca de las 21:55 horas en la demarcación chiapacorceña, cuando agentes de la Guardia Nacional fueron alertados sobre un fuerte choque en dicho tramo.

En el lugar, se informó que un colectivo de la ruta 108-01 y una unidad foránea que cubre el trayecto San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez se estrellaron por causas aún no esclarecidas.

Derivado de esto, uno de los vehículos —correspondiente a la ruta 108-01— acabó volcado sobre la cinta asfáltica, generando momentos de pánico entre los pasajeros.

Tres hospitalizados

Como resultado del encontronazo, al menos 10 personas sufrieron diversas lesiones, principalmente golpes en extremidades y crisis nerviosa, por lo cual fue necesaria la intervención inmediata de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Guardia Nacional solicitaron el apoyo de unidades de socorro, arribando minutos después paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de Protección Civil (PC) de Chiapa de Corzo, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados en el lugar.

Después de la valoración médica, tres de los heridos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica especializada, mientras que el resto fue atendido en el sitio.

La circulación se vio parcialmente afectada durante las maniobras de auxilio y retiro de las combis.

Cerca de una hora más tarde, una grúa con plataforma realizó el levantamiento de los vehículos que fueron transportados a un corralón, quedando a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades en las próximas horas.