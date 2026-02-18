Vuelca compacto al chocar en una pick up

Dos personas lesionadas y dos vehículos siniestrados, fueron el saldo de un percance carretero durante la tarde del martes dentro de la demarcación del municipio de Cintalapa. Aparentemente se originó por la invasión del carril contrario.

Se dijo que alrededor de las 15:00 horas usuarios del tramo Cintalapa-desvío al ejido Mérida habrían reportado al 911 la colisión entre una camioneta Nissan de doble cabina, color azul, y un automóvil compacto Nissan March, color gris.

Carreterazo

El personal de Protección Civil se constituyó al kilómetro 61+300, metros después del Centro Estatal de Readaptación Social para Sentenciados (CERSS) número 14, “El Amate”.

Ahí, confirmaron el carreterazo para después brindar la atención prehospitalaria a dos personas del sexo masculino.

Previamente, surgió una versión en la cual el conductor de la pick up transitaba con dirección a la colonia Rizo de Oro, cuando de forma inesperada el compacto presuntamente invadió el carril.

Esto al parecer fue lo que generó la colisión, lo cual será confirmado o descartado por las autoridades para el deslinde de responsabilidades, a través de las pesquisas.

Por último, los socorristas inmovilizaron a los afectados (ambos eran los conductores) para trasladarlos al hospital de la cabecera municipal IMSS-Bienestar.

Asimismo, agentes de la Guardia Nacional se presentaron para corroborar los datos del accidente, además de solicitar el servicio de grúas para retirar las unidades al corralón en turno.