Vuelca e impacta a un Jetta; hubo tres lesionados

Durante la tarde del lunes en la demarcación del municipio de Ocozocoautla, un accidente automovilístico fue registrado en el tramo que conecta con Villaflores, a la altura del kilómetro 12, el cual dejó como saldo tres personas lesionadas y la movilización de los cuerpos de emergencia.

Exceso de velocidad

En el percance estuvieron involucrados un tráiler y un vehículo sedán de la marca Volkswagen Jetta de color negro.

De acuerdo con los primeros reportes, el chofer de la pesada unidad de carga habría perdido el control del volante al tomar una curva a velocidad inadecuada, lo que provocó que volcara.

Tras la volcadura, el tractocamión se estampó contra el automóvil en el que viajaban tres personas que resultaron con considerables lesiones.

Auxilio

Al tener conocimiento de los hechos, corporaciones de auxilio se trasladaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los heridos. Después de valorarlos determinaron que era necesario que fueran llevados de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica inmediata.

Autoridades correspondientes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades conforme a la ley.