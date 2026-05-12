Vuelca en bulevar por exceso de velocidad

La rápida movilización de los cuerpos de emergencia en San Cristóbal de Las Casas se dio debido a la volcadura de un vehículo sedán sobre el bulevar Juan Sabines, a la altura de la gasolinera Servifácil.

El incidente fue atendido por elementos del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas (Ibech), quienes lograron controlar la situación y prevenir riesgos mayores.

Brindan atención

De acuerdo con el reporte oficial, personal de la Estación de Bomberos perteneciente a la Región V Altos arribó al lugar apenas tres minutos después de recibir el llamado de emergencia, lo que permitió actuar de manera inmediata para asegurar la zona.

Al llegar, los rescatistas localizaron un automóvil sobre el camellón central, con visibles daños materiales derivados de la volcadura. Extraoficialmente se dijo que la unidad era conducida a exceso de velocidad y el conductor perdió el control del volante.

Como parte de las primeras acciones, los bomberos procedieron a estabilizar la unidad para evitar movimientos que pusieran en riesgo a los presentes o afectaran la circulación vehicular.

Posteriormente, el personal especializado realizó el corte de energía del automóvil como medida preventiva para reducir el riesgo de un posible incendio.

Además, se aplicó aserrín sobre la carpeta asfáltica para absorber el derrame de combustible y aceite ocasionado tras el percance.

La operación estuvo encabezada por la unidad Comando-64 y del personal capacitado en atención de emergencias y rescate.

Una vez eliminados los riesgos, la escena quedó bajo resguardo de elementos de Tránsito Municipal, quienes realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron el retiro de la unidad siniestrada.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse atenta al volante para prevenir accidentes, especialmente en zonas de alta circulación vehicular.