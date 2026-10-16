Vuelca en clasificación de Carrera Panamericana

Un fuerte accidente marcó la jornada de clasificación de la Carrera Panamericana 2026, luego de que el Porsche 911 modelo 1973 con el número 595 del equipo Grillos Racing se saliera de la carretera y volcara en el tramo Ocozocoautla-Jiquipilas.

Pérdida de control

El percance ocurrió a la altura del paraje conocido como Cerro Juárez, donde el vehículo —inscrito en la categoría Histórica B Plus y conducido por Adiel Gamboa y Evelin Gamboa— habría perdido el control mientras recorría el trayecto de competencia.

Tras abandonar la cinta asfáltica, el automóvil terminó volcado con las cuatro llantas al aire y obstruyó ambos carriles. El incidente generó preocupación entre quienes lo presenciaron, debido a la magnitud de los daños materiales y al derramamiento de fluidos.

El accidente provocó una interrupción momentánea del tránsito y de las actividades de prueba en este sector, mientras personal de seguridad y cuerpos de auxilio se movilizaban para atender la situación, además de asegurar el perímetro.

Estado desconocido

Hasta el cierre de la información, ni el comité organizador de la Carrera Panamericana ni el equipo Grillos Racing habían difundido información oficial detallada sobre las condiciones de los integrantes de la tripulación o el estado mecánico del Porsche.

Tampoco se había confirmado si el automóvil podría ser reparado para reincorporarse a las siguientes etapas de la competencia.

En ediciones anteriores, algunos equipos han conseguido recuperar sus vehículos tras sufrir percances, aunque la posibilidad de continuar depende de la magnitud de los daños y de las revisiones.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre lo ocurrido y la situación de los competidores.