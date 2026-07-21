Vuelca en la vía de cuota que va a San Cristóbal

Durante un aparatoso accidente carretero sucedido sobre la vía de cuota Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas, a la altura del kilómetro 10 en la demarcación chiapacorceña, dos personas resultaron con lesiones y tuvieron que ser auxiliadas por paramédicos.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 09:10 horas cuando elementos de la Guardia Nacional recibieron un reporte al 911 y se movilizaron a la zona mencionada, para tomar conocimiento de lo sucedido.

Recostado en cuneta

Al llegar les dieron a conocer que un automóvil particular de la marca Volkswagen había volcado a un costado del camino, quedando recostado de lado sobre la cuneta.

Se informó que la unidad particular se accidentó luego de realizar una abrupta maniobra; aparentemente iba a exceso de velocidad. Los oficiales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

En minutos se movilizó una cuadrilla de socorristas de la Cruz Roja Mexicana, quien le proporcionó los primeros auxilios a las dos personas, pero ninguna requirió de traslado a un hospital, así que únicamente fueron estabilizadas al momento.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad automotriz particular y fue remitida al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en el sitio.