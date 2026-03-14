Vuelca en libramiento Sur y abandona su unidad

Daños materiales valuados en varios miles de pesos fueron el saldo de un aparatoso accidente de tránsito registrado durante los últimos minutos de la noche del jueves sobre el libramiento Sur, a la altura de la avenida Rebombeo, en la colonia Arroyo Grande de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, el percance ocurrió alrededor de las 23:45 horas cuando una mujer conducía un vehículo particular sobre la vía rápida en el sentido de poniente a oriente.

Mala maniobra

Presuntamente, el exceso de velocidad y una mala maniobra provocaron que la conductora perdiera el control del volante al aproximarse al cruce con la avenida Rebombeo. En cuestión de segundos, el automóvil se salió de su trayectoria y acabó estampándose contra la guarnición.

Debido al fuerte golpe, la unidad volcó de manera aparatosa sobre la carpeta asfáltica, generando momentos de tensión entre automovilistas que transitaban por la zona y que presenciaron el percance.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

La conductora logró salir por sus propios medios del vehículo siniestrado; sin embargo, de acuerdo con versiones de testigos, abandonó el lugar poco después, retirándose con rumbo desconocido antes de la llegada de las autoridades.

Minutos más tarde arribaron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes realizaron las diligencias correspondientes y abanderaron la zona para evitar otro percance ya que la unidad quedó atravesada parcialmente sobre uno de los carriles de circulación.

La presencia de la unidad volcada ocasionó afectaciones momentáneas al tránsito en ese sector del libramiento Sur, por lo cual los agentes implementaron un operativo para agilizar la circulación mientras se realizaban las maniobras de retiro.

Cerca de una hora después, una grúa con plataforma acudió al sitio para levantar el automóvil accidentado, el cual fue remolcado y trasladado al corralón en turno, donde permanecerá bajo resguardo en tanto se deslindan responsabilidades en las próximas horas.

Tras retirar la unidad, la circulación fue restablecida de manera normal en el tramo afectado.