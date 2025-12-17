Vuelca en zona de curvas

Alrededor del mediodía sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo, a pocos kilómetros de la localidad Belisario Domínguez, la demarcación del municipio de Salto de Agua, se registró el percance de un tractocamión que terminó volcado fuera del camino.

De acuerdo con los primeros reportes, el chofer de un tractocamión con remolque tipo plataforma que transportaba madera perdió el control al circular por una pronunciada zona de curvas.

La unidad salió de la carpeta de rodamiento y terminó volcada, provocando daños materiales.

A pesar de la magnitud del percance, el trailero logró salir por su propio pie y no presentó lesiones de consideración. Vecinos de la zona y automovilistas que transitaban por el lugar acudieron de inmediato para auxiliarlo y solicitar el apoyo vial.

Minutos después arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes llevaron a cabo labores de abanderamiento y resguardo del área para prevenir otro incidente, mientras se iniciaban las maniobras necesarias.

De manera preliminar se presume que la volcadura pudo haberse originado por el pavimento mojado, la presencia de lodo en la carretera y una posible falla mecánica, sin que hasta el momento se haya confirmado la causa oficial.