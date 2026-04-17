Vuelca patrulla ejidal en camino de terracería

Una volcadura registrada en un camino de terracería dejó como saldo daños materiales luego de que una patrulla ejidal perdiera el control en el tramo carretero que conecta a la cabecera municipal de San Juan Chamula con la localidad de Patosil, perteneciente a la demarcación de Zinacantán.

Perdió el control

El accidente ocurrió a la altura de la localidad Batojtic, donde —de acuerdo con versiones de pobladores— el conductor habría descendido una pendiente sin las debidas precauciones, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad y terminara volcada a un costado del camino.

Tras el percance, habitantes de la zona acudieron rápidamente para auxiliar al conductor, quien pese a lo aparatoso del percance no presentó lesiones de gravedad.

Posteriormente, autoridades comunitarias arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las acciones necesarias tras el incidente.

Daños materiales

La unidad presentó daños visibles en la carrocería, aunque no se reportaron afectaciones a terceros y al parecer el caso sería resuelto mediante el método de usos y costumbres.

Este hecho reavivó el llamado a tener máximo cuidado al transitar por caminos rurales, especialmente en tramos con pendientes pronunciadas y superficies irregulares que incrementan riesgo de accidentes.