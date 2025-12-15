Vuelca pick up en la vía a San Cristóbal

Sobre el tramo carretero Teopisca-San Cristóbal de Las Casas, un accidente dejó como saldo cuantiosos daños materiales luego de que una camioneta volcara y fuera abandonada por sus ocupantes.

Los hechos ocurrieron a la altura de la localidad El Porvenir, donde —de acuerdo con los primeros reportes— el presunto exceso de velocidad habría provocado que el conductor de una camioneta Toyota Tacoma de color gris, perdiera el control del volante. La unidad salió de la cinta asfáltica y terminó accidentándose a un costado del camino.

Abandonan unidad

Posteriormente, el chofer y las personas que lo acompañaban descendieron del vehículo y se retiraron de la zona por sus propios medios, sin que se reportaran lesionados.

Automovilistas que transitaban por el sitio dieron aviso a las autoridades, por lo que elementos de la Guardia Nacional (GN) llegaron para asegurar el área y prevenir otro percance debido a que la unidad siniestrada representaba un riesgo para la circulación.

Por último, los agentes ordenaron el retiro de la pick up que fue trasladada al corralón correspondiente, mientras se llevan a cabo las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar las causas oficiales del incidente.