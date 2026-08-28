Vuelca pipa; chofer se lesiona en una mano

Debido a una falla mecánica, el conductor de una pipa perdió el control de la pesada unidad cuando circulaba por una pendiente de la colonia Nuevo Bochil, en el municipio de Chiapa de Corzo, terminando volcado y con considerables lesiones.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:10 horas del jueves sobre el bulevar de dicha colonia, donde vecinos solicitaron la presencia de cuerpos de emergencia al observar que una pipa de cabina azul había quedado con las llantas hacia arriba.

Aplastado

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad habría presentado una falla mecánica mientras descendía por la pendiente, situación que ocasionó que el conductor perdiera el control y posteriormente se produjera la volcadura.

Durante el incidente, una de las manos del operador quedó atrapada y fue aplastada por la unidad, ocasionándole múltiples heridas cortantes, además de que faltó poco para que se la cercenara. El conductor fue identificado como Carlos Elías “N”.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y coordinar las labores de atención, mientras que paramédicos de Protección Civil Municipal brindaron los primeros auxilios.

Luego de estabilizarlo, los socorristas determinaron que requería atención médica especializada, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza, donde sería sometido a estudios, entre ellos radiografías, para conocer con precisión el alcance de las lesiones.

La pipa permaneció atravesada en la vialidad, con las llantas al aire, durante las primeras maniobras de auxilio, por lo que fue necesario realizar trabajos para retirarla y evitar mayores complicaciones a la circulación.

Una hora después, una grúa con ancla llegó al sitio e hizo las maniobras necesarias para remolcar la pesada unidad. Posteriormente fue trasladada al corralón en turno.