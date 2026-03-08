Vuelca pipa de Pemex rumbo a Puerto Madero

Una pipa de Petróleos Mexicanos (Pemex) volcó la noche de este viernes en la carretera de Tapachula a Puerto Madero, cuando se dirigía a la Terminal de Almacenamiento y Distribución, dejando solo daños materiales.

Las autoridades reportaron que el percance ocurrió a la altura del cantón Leoncillos, por lo que se movilizaron equipos de emergencia y de seguridad para evitar riesgos a la población local y a los conductores que circulaban por la zona.

Se dijo que a pesar de lo aparatoso de la volcadura no se presentaron fugas de combustible, por lo que con apoyo de grúas se realizaron las maniobras para su retiro.

Volcada

Al parecer la unidad presentó una falla mecánica, lo que propició que el conductor perdiera el control y quedara volcada, cubriendo uno de los carriles.

Ante el percance la circulación vehicular en la zona se vio afectado, ante el riesgo que representaba el hecho de que la pipa iba cargada de combustible.

Después de varias horas de trabajo y maniobras, fue colocada en posición normal para ser retirada.

Elementos de las diversas corporaciones policiacas se encargaron de vigilar la zona en tanto se realizaban las acciones.

A su vez, personal de la Guardia Nacional se encargó de iniciar las investigaciones relacionadas con el percance para determinar las causas reales.