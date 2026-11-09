Vuelca por una posible falla en el sistema de frenos

Un aparatoso accidente de tránsito estuvo a punto de terminar en tragedia para el conductor de un camión de carga y su acompañante, luego de que la unidad volcara cuando circulaba por una carretera estatal de la zona rural del municipio de Palenque.

El percance ocurrió el domingo sobre el tramo Piñal-Chocoljaito, en un sector caracterizado por sus curvas pronunciadas y pendientes descendentes.

Avería mecánica

De acuerdo con los primeros datos recabados, el vehículo transportaba material pétreo y arrastraba un remolque en el que era trasladada una máquina vibrocompactadora. Durante el trayecto, una posible falla en el sistema de frenado habría impedido que el operador mantuviera el control.

Ante la situación, el conductor intentó maniobrar para evitar un accidente mayor; sin embargo, terminó perdiendo el control del volante y el camión de volteo volcó junto con el remolque. Tanto él como su acompañante quedaron dentro de la cabina durante el percance.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el saldo preliminar fue únicamente de cuantiosos daños materiales, mientras que ambos ocupantes lograron sobrevivir y salir con vida de la volcadura.

Al lugar acudieron autoridades comunitarias y se requirió el apoyo de maquinaria pesada para llevar a cabo las maniobras de rescate y extracción de las unidades involucradas.

La posible falla mecánica fue señalada solo como una de las causas preliminares, pues será mediante las pesquisas que deslindarán responsabilidades .