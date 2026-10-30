Vuelca revolvedora en rampa de Vida Mejor

Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de la volcadura de una revolvedora que transportaba cemento, ocurrida sobre el bulevar de la Central de Abastos en el acceso a la rampa del fraccionamiento Vida Mejor, en la capital chiapaneca.

El accidente se registró alrededor de las 13:55 horas del jueves, por lo que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron el reporte y acudieron al sitio para atender la emergencia.

Motor se apagó

De acuerdo con la información recabada, el vehículo de carga intentaba ascender por la pronunciada pendiente cuando, presuntamente, el motor dejó de funcionar de manera repentina.

Al perder la fuerza necesaria para continuar el ascenso, la revolvedora comenzó a desplazarse en reversa sin que el chofer pudiera evitar el accidente.

La pesada unidad acabó volcada sobre la carpeta asfáltica, mientras parte del cemento quedó derramado en la zona. El incidente también ocasionó un escurrimiento de aceite, así que el área representaba un riesgo adicional para quienes transitaban por el lugar de los hechos.

Tras el percance, dos personas sufrieron diversas lesiones en las extremidades. Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron para proporcionarles atención prehospitalaria y realizar una valoración de su estado físico.

Después de la revisión, los socorristas determinaron que ninguno de los afectados necesitaba ser trasladado a un hospital, por lo que permanecieron en el sitio.

Liberan vialidad

Las maniobras para retirar la revolvedora se prolongaron durante varias horas. Finalmente, cerca de cuatro horas después del accidente, dos grúas con sistema de ancla lograron levantarla y remolcarla para enviarla al corralón en turno.

La circulación se vio afectada durante este tiempo hasta que la liberaron, lo que provocó tráfico pesado en la zona pues se encontraba obstruyendo toda la rampa.