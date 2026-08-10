Vuelca sargento de GN en calzada del panteón

Un sargento de la Guardia Nacional (GN) volcó en la madrugada del domingo en la ciudad de Comitán, al manejar en presunto estado de ebriedad y perder el control cuando se dirigía al oriente, lo que dejó a tres personas lesionadas y movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue aproximadamente a las 03:20 horas que se reportó el percance sobre la 13.ª calle Sur, en la calzada, en el cruce con la 3.ª Poniente frente al panteón municipal.

Destrozó camioneta

El accidente se originó debido a que el conductor de una SUV de la marca Volkswagen Taos de color blanco, circulaba rumbo al oriente cuando de repente perdió el control al parecer por el exceso de velocidad al ingresar en una curva, lo que hizo que volcara y la unidad acabara sobre sus llantas y atravesada en la vía de comunicación.

El incidente fue reportado al número de emergencias 911, lo cual movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal, en donde paramédicos brindaron los primeros auxilios a tres pasajeros, entre ellos a una persona del sexo masculino que se identificó como sargento de la Guardia Nacional.

Pruebas de alcoholímetro

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron para tomar conocimiento del incidente y llevar a cabo los peritajes correspondientes, quedando el conductor bajo resguardo policiaco para que un médico legista le hiciera las pruebas de alcoholímetro y descartar si estaba en estado de ebriedad o no.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades; asimismo, la camioneta fue remolcada al corralón para su resguardo.