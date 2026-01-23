Vuelca sedán en el libramiento Sur

El exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra, originó que un automovilista perdiera el control del volante y volcara sobre el libramiento Sur Oriente a la altura de la colonia Coqueletquistán, a unos 100 metros de la calzada Samuel León Brindis, en Tuxtla Gutiérrez.

Fue alrededor de las 06:00 horas cuando automovilistas reportaron a los números de emergencias un accidente vehicular en el que un sedán se encontraba volcado.

Al sitio acudieron elementos de seguridad que localizaron un Volkswagen Vento, con placas del estado de Chiapas, severamente dañado.

Exceso de velocidad

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar de los hechos, el conductor se desplazaba de oriente a poniente sobre el libramiento cuando —presuntamente por el exceso de velocidad— perdió el control del volante.

La unidad se estrelló contra el camellón central, lo que provocó que saliera proyectada hasta acabar volcada sobre la cinta asfáltica.

A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades descartaron heridos. Elementos de la Policía Vial se encargaron de acordonar el área, recabar testimonios y realizar las diligencias correspondientes, además de coordinar el tránsito para evitar otro incidente.

Peritos llevaron a cabo el levantamiento de indicios y tomaron registro fotográfico para integrar el informe del accidente.

Más tarde, una grúa con plataforma efectuó el retiro del vehículo y su traslado al corralón, donde permanecerá hasta que el propietario acuda a hacer los trámites necesarios.