Vuelca tractocamión en la curva de Las Antenas

Un tractocamión que transportaba ropa volcó durante la tarde de ayer cuando circulaba sobre el tramo La Trinitaria-Chamic, cuando el chofer perdió el control en un tramo sinuoso y salió de la cinta asfáltica hasta quedar en un barranco, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue en el kilómetro 193 de la carretera federal 190, en la curva conocida como Las antenas en la vía que conecta con Ciudad Hidalgo, en donde ocurrió el percance en la demarcación del municipio de La Trinitaria.

Dos lesionados

La pesada unidad de la marca Kenworth de color blanco circulaba con rumbo a la frontera, pero de pronto el conductor perdió el control del volante y abandonó el camino cayendo en un barranco de aproximadamente 5 metros de desnivel, lo que hizo que quedara entre los matorrales.

El aparatoso accidente dejó a dos personas lesionadas, las cuales tuvieron que recibir los primeros auxilios por parte de paramédicos de Protección Civil de La Trinitaria que se movilizaron ante el reporte recibido en el número de emergencias 911.

Los heridos fueron trasladados al hospital regional; mientras tanto, oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras llegaron para atender el incidente y llevar a cabo los peritajes.

Por último, ordenaron al servicio de grúas que rescatara el tractocamión y lo remolcara al corralón en turno, en lo que se deslindan responsabilidades en las próximas horas.