Vuelca tractocamión en la Curva del Diablo

Un tráiler que transportaba un cargamento de huevos volcó sobre la carretera Huixtla-Huehuetán, a la altura del tramo conocido como la Curva del Diablo, en la región Costa.

El accidente se registró sobre la carretera internacional, donde la unidad de carga perdió la estabilidad y acabó recostada sobre uno de sus costados, lo que generó la movilización y atención ante el percance.

El tractocamión de color blanco, con caja seca, procedía del centro del país cuando el chofer al tomar la curva en la salida del libramiento de Huixtla hacia Tapachula, perdió el control y por este motivo abandonó el camino.

De acuerdo con las autoridades, el chofer fue atendido en el sitio y solamente sufrió crisis nerviosa, por lo cual no fue necesario de llevarlo a un hospital.

Evitan rapiña

Como es común en este tipo de percances, lugareños al enterarse de la preciada carga que transportaba empezaron a llegar para tratar de robarla, pero la unidad ya era custodiada por elementos de seguridad que evitaron la rapiña.

Los daños materiales ascendieron a varios miles de pesos; además se utilizaron por lo menos dos grúas para levantar el pesado vehículo con caja seca.

La presencia del tráiler volcado no causó mayores afectaciones viales para los automovilistas, pues se encontraba prácticamente a un costado de la carretera.