Vuelca tráiler cargado con bebidas energéticas

Un aparatoso accidente se registró durante la tarde del domingo en la conocida Curva del Diablo, ubicada en el entronque del libramiento del municipio de Huixtla con la carretera Costera, en dirección a Tapachula.

Ahí, un tráiler que transportaba bebidas energéticas volcó de manera violenta, dejando como saldo dos personas lesionadas, cuantiosos daños materiales y como ya es costumbre, actos de rapiña.

Perdió el control

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad —un tractocamión blanco con doble remolque— circulaba sobre ese tramo carretero cuando, por causas que aún son materia de investigación, el chofer perdió el control del volante al tomar la peligrosa curva.

Como consecuencia, uno de los remolques acabó volcado sobre la cinta asfáltica y parte del acotamiento, mientras que el segundo permaneció de pie.

El impacto provocó severos daños en la unidad y dejó atrapados en la cabina al operador Alejandro “N” (44 años) y a su acompañante María del Carmen “N” (29), ambos originarios de Córdoba, Veracruz.

Hospitalizados

Automovilistas y personas que se encontraban cerca del lugar fueron los primeros en brindar auxilio. Con apoyo de otros ciudadanos lograron rescatar a los ocupantes del tractocamión antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a ambos heridos. Tras estabilizarlos, fueron trasladados al Hospital General de Zona del IMSS en Huixtla para recibir atención médica especializada, debido a las lesiones sufridas durante la volcadura.

Rapiña

Mientras se desarrollaban las labores de rescate, decenas de personas comenzaron a acercarse al sitio del accidente y aprovecharon que una de las cajas quedó abierta para llevarse parte de la mercancía.

Varias cajas con bebidas energéticas fueron sustraídas antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de distintas corporaciones policiacas implementaron un operativo para acordonar el área, controlar el tránsito y evitar que la rapiña se extendiera. Gracias a su intervención fue posible resguardar parte de la carga que aún permanecía en el remolque siniestrado.

Personal de la Guardia Nacional (GN), División Carreteras, tomó conocimiento del percance y llevó a cabo el peritaje correspondiente para determinar las causas.

Asimismo, coordinó las maniobras para el retiro del tractocamión y de la carga, trabajos que se prolongaron durante varias horas y ocasionaron afectaciones a la circulación en este importante tramo carretero.

La Curva del Diablo es considerada uno de los puntos de mayor riesgo para el transporte pesado en la región debido a sus características geométricas y al constante flujo de vehículos de carga.

En diversas ocasiones se han registrado accidentes similares, por lo que autoridades reiteraron el llamado a los operadores a respetar los límites de velocidad y extremar precauciones al transitar por la zona.