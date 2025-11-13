Vuelca tráiler cargado de cerveza en vía de cuota

Un tráiler que venía cargado de cerveza volcó la mañana de este miércoles en la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 44, en la zona de Zacualpa. No obstante, pese a lo aparatoso del accidente, por fortuna el conductor resultó ileso.

Producto esparcido

Sobre la vía la pesada unidad quedó recostada sobre la cuneta, con las cajas de cervezas esparcidas sobre el pavimento, impidiendo esto el tráfico vehicular por espacio de más de una hora.

Se informó que el tráiler había salido de la capital del estado y que su destino era la ciudad de San Cristóbal para entregar la mercancía.

Manejar con precaución

Luego del accidente, dos grúas acudieron al lugar para levantar la unidad que fue trasladada a la colonial ciudad.

De lo ocurrido tomó conocimiento personal de la Guardia Nacional (GN), que se encargó de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y precisar la causa del incidente.

A su vez, elementos de Protección Civil hicieron un llamado a los automovilistas para tomar sus precauciones antes de salir a carretera y revisar los vehículos para evitar este tipo de percances.