Vuelca tráiler cargado de maíz en vía a La Angostura

Un fuerte percance se registró sobre el tramo carretero que conecta a La Angostura con la comunidad Emiliano Zapata, a la altura de la colonia Luis Echeverría, en Venustiano Carranza, dejando como resultado cuantiosos daños materiales y una afectación parcial a la circulación vehicular, aunque sin personas lesionadas.

Fuera del camino

De acuerdo con el reporte emitido por personal de Protección Civil (PC), el accidente sucedió cuando un tractocamión que transportaba varias toneladas de maíz perdió el control por motivos que aún se desconocen, y acabó recostado sobre su costado derecho, saliéndose de la vía.

Fue necesaria la rápida movilización de paramédicos y elementos de rescate, quienes arribaron al sitio tras recibir el llamado de emergencia por parte de automovilistas que presenciaron el siniestro.

Al llegar al lugar, los equipos de auxilio confirmaron que a pesar del impacto y de lo aparatoso del incidente, el chofer había logrado salir por su propio pie y no presentaba lesiones visibles, por lo cual no fue necesario su traslado a un hospital.

Agentes de la Policía Municipal y de Tránsito del Estado acordonaron el área para evitar que otros vehículos se vieran implicados y para facilitar las labores de maniobra.

Personal de emergencia y vecinos de la zona colaboraron para retirar los costales y agilizar el tránsito.

Horas más tarde, una grúa de alto tonelaje pudo enderezar y retirar la unidad siniestrada, mientras que cuadrillas de limpieza llevaron a cabo el levantamiento de la mercancía.

En este tramo se han registrado varios accidentes similares debido a las curvas pronunciadas y a la falta de señalización adecuada.