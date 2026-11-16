Vuelca tráiler cargado de plátano en la Costera

Una aparatosa volcadura sufrió un tráiler cargado de plátano, cuando se desplazaba sobre la carretera Costera en el tramo Mapastepec-Pijijiapan, dejando daños materiales de alta consideración.

Fue a la altura del ejido El Carmen en donde ocurrió el percance, cuando el conductor de la unidad perdió el control, se salió de la cinta asfáltica y terminó volcado.

A pesar de lo aparatoso del percance, se dijo que el chofer resultó ileso, solamente con crisis nerviosa, aunque fue atendido por paramédicos de Protección Civil que acudieron al lugar.

Sin rapiña

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento del accidente y resguardaron la zona, evitando que se realizaran actos de rapiña.

Se dijo que en otro tráiler trasladarían la carga, mientras que la unidad accidentada con el apoyo de grúas sería sacada de la zona donde quedó y trasladada a un corralón oficial.

Las pérdidas materiales son por varias decenas de miles de pesos, ya que tanto la cabina como la caja del tráiler quedaron con severos daños.