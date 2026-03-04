Vuelca tráiler cervecero en Curva del Diablo

La peligrosa Curva del Diablo fue escenario de un nuevo y aparatoso accidente de un tráiler cargado con varias toneladas de cerveza, producto que quedó derramado y parte del cual fue levantado por personas que llegaron al lugar.

Elementos de las corporaciones policiacas estatales, municipales y de la Guardia Nacional acudieron para acordonar la zona y evitar actos de rapiña mayores e iniciar los procedimientos legales relacionados con el percance.

Maniobra en curva

El conductor de un tráiler que jalaba doble remolque, al tomar la curva en el entronque del libramiento de Huixtla y la carretera Costera, al parecer lo hizo con exceso de velocidad y por ese motivo, perdió el control del mismo y terminó volcado fuera de la cinta asfáltica.

Uno de los contenedores del producto se rompió y miles de latas de cerveza quedaron esparcidas por el lugar.

Miles de pesos en pérdidas

Se dijo que a pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor resultó solamente con golpes leves y crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades desplegaron un operativo en tanto se realizaban las maniobras para el retiro de la unidad y del producto rescatado por la empresa cervecera. Los daños materiales ascienden a varios miles de pesos.

Se dijo que la circulación en la zona se vio afectada por varias horas debido a este accidente.