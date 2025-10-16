Vuelca tráiler que llevaba toneladas de cerveza

Un tráiler que transportaba varias toneladas de cerveza en lata volcó durante la mañana del miércoles, cuando circulaba en el tramo estatal La Independencia-Comitán, lo que dejó cuantiosas pérdidas materiales y movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 11:00 horas que se reportó el accidente al número de emergencias 911, a la altura del kilómetro 5, en las inmediaciones de la ranchería Pozo Nuevo, perteneciente a la demarcación del municipio comiteco.

Trascendió que el chofer del tractocamión de la marca International de color blanco, transitaba sobre la carretera estatal y transportaba varias toneladas de cerveza procedente de Guatemala, cuando perdió el control al salir de una curva peligrosa.

La pesada unidad acabó por invadir el carril contrario para después terminar recostada, quedando a punto de caer a un desnivel de al menos 10 metros. El producto que transportaba acabó esparcido entre los matorrales.

Pobladores de localidades aledañas llegaron para realizar actos de rapiña, pero los propietarios se presentaron justo a tiempo y junto a su personal impidieron que robaran el producto, rescatando parte del cargamento de cervezas.

Al sitio arribaron agentes de la Guardia Estatal Vial Preventiva para tomar conocimiento y hacer los peritajes necesarios, a fin de deslindar responsabilidades.

La vía de comunicación se mantuvo cerrada por al menos dos horas, en tanto se llevaban a cabo las maniobras por parte de trabajadores del servicio de grúas para rescatar la pesada unidad y remolcarla a un taller para su reparación.