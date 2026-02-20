Vuelca tráiler que llevaba toneladas de sacos de cemento

Un tráiler que transportaba al menos 40 toneladas de cemento volcó cuando circulaba sobre la carretera 226 en el tramo Comitán-La Angostura, durante la mañana del jueves, lo que movilizó a bomberos y paramédicos del Sistema de Protección Civil para rescatar al chofer y trasladarlo al hospital.

Fue alrededor de las 08:00 horas que ocurrió el accidente en el kilómetro 17 de la carretera estatal 226, en las inmediaciones del entronque a Uninajab.

Cayó a barranco

El percance se dio cuando la pesada unidad de la marca Kenworth de color blanco, circulaba con el cargamento de cemento rumbo a Comitán, cuando una presunta falla mecánica hizo que el chofer perdiera el control.

El tráiler acabó por salirse de la vía de comunicación y caer a un barranco, quedando sobre sus llantas y con el producto esparcido entre los matorrales.

Testigos lo reportaron al número de emergencias 911, así que se presentaron los bomberos y paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal, para brindar la atención al chofer que resultó contusionado y con una probable luxación en el cuello, siendo trasladado al hospital regional.

También llegaron agentes de la Guardia Vial Preventiva para brindar apoyo vial y realizar los peritajes necesarios; después ordenaron el rescate y remolque de la pesada unidad al corralón a fin de deslindar responsabilidades en las próximas horas.

Hasta las 17:00 horas, el servicio de grúas continuaba con las maniobras para el rescate, trascendiendo que la falla mecánica en las grúas habría provocado el retraso, por lo cual el tráfico era lento y se esperaba el cierre durante al menos dos horas para lograr rescatar el tráiler.