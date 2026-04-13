Vuelca tráiler y no tardaron en rapiñarlo

Durante la tarde del domingo en la demarcación del municipio de Tonalá, un tráiler terminó siniestrado y además sustrajeron el producto que transportaba. Los primeros informes destacaron que el chofer al parecer habría perdido el control para luego volcar y ser víctima de robo.

Trascendió que al pasar el mediodía, usuarios del tramo carretero Tonalá-Pijijiapan se percataron de una aparatosa volcadura en la vía federal, donde el conductor pudo salir bajo sus propios medios de la cabina del pesado tractocamión, observando que la mercancía se encontraba dispersa entre la maleza.

Presuntamente el percance se originó porque el chofer perdió el control de la unidad debido al estallido de una de las llantas y salió del camino, destrozando la barra de contención y cayendo una de las cajas secas hacia un costado.

Roban productos

Lamentablemente, los lugareños lejos de brindar el apoyo al trailero prefirieron ignorarlo y hacer columnas con los paquetes de leche en polvo para después llevárselos, cometiendo un delito.

Desafortunadamente todo esto ocurrió frente a los ojos de las autoridades que habían arribado supuestamente para auxiliar al afectado, pero según parece únicamente optaron por encargarse de la vialidad e impedir un accidente mayor.

Por último, aparentemente el vehículo de carga luego de varias horas fue retirado a través del servicio de grúas con plataforma para reincorporarlo a la vía de comunicación y después transportarlo hacia el corralón municipal en turno.

Mientras tanto, se presume que las pérdidas fueron considerables para el propietario del producto pues al parecer se llevaron una buena parte.