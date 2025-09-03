Vuelca transporte público en Nueva Jerusalén

Una aparatosa volcadura dejó como saldo cuantiosos daños materiales valuados en miles de pesos, esto sobre la entrada a la colonia Nueva Jerusalén, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El hecho se registró alrededor de las 16:35 horas, cuando vecinos y automovilistas alertaron a las autoridades acerca de un colectivo que había perdido el control y terminado recostado sobre la carpeta asfáltica.

Iba velozmente

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de transporte público con número económico 5238 se desplazaba con dirección de norte a sur.

Sin embargo, el exceso de velocidad y una maniobra imprudente provocaron que el chofer no pudiera controlar el volante, se impactara contra un cúmulo de tierra a la orilla de la vía de comunicación y finalmente volcara.

Esto causó alarma entre peatones y conductores que circulaban por la zona, pues la volcadura fue tan aparatosa que se temía que hubiera personas lesionadas.

No obstante, tras la revisión de paramédicos y autoridades, se confirmó que no hubo heridos, únicamente daños materiales en la unidad siniestrada.

Levantan unidad

Vecinos de la colonia se organizaron de inmediato para auxiliar y ayudar a levantar la unidad, colocándola nuevamente sobre sus cuatro llantas. Posteriormente fue retirada con el apoyo de una grúa, lo que permitió restablecer la circulación.

Durante más de una hora la vialidad permaneció parcialmente bloqueada, lo que generó tráfico en la zona de acceso a Nueva Jerusalén. Finalmente, cerca de las 17:40 horas la vía fue liberada y la circulación se normalizó.