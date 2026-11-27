Debido a una presunta falla en el sistema de frenos un tractocamión con góndola, cargado de material pétreo, terminó volcado sobre la carretera federal Fronteriza del Sur, en el tramo Palenque-Benemérito de Las Américas.

El conductor resultó lesionado y tuvo que ser auxiliado por personal de Protección Civil (PC).

El accidente se registró durante la tarde del jueves, a la altura del crucero de Chancalá Zapote, dentro de la demarcación del municipio palencano, cuando la pesada unidad intentaba incorporarse a la vía federal procedente de un banco de grava.

Accidente

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el operador habría intentado controlar el vehículo al percatarse de que los frenos no respondían.

Sin embargo, la unidad continuó su trayectoria y tras una maniobra improvisada para evitar mayores consecuencias, acabó volcando a un costado de la carretera.

Personas que presenciaron el percance solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, así que minutos después arribaron paramédicos y rescatistas de PC, quienes con ayuda de algunos habitantes de la zona brindaron atención al chofer.

El trailero presentaba diversos golpes contusos y lesiones derivadas del percance, por lo cual fue valorado en el sitio para determinar si requería traslado a un hospital.

Hasta el momento no se había confirmado la existencia de otras personas lesionadas ni de víctimas mortales. Se esperaba que, una vez concluidas las primeras evaluaciones y diligencias, las autoridades proporcionaran información más precisa sobre lo ocurrido.