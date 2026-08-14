Vuelca un tractocamión y chofer se salva de milagro

Gravemente lesionada resultó una persona luego de que el tractocamión que manejaba se saliera de la carretera, volcara y posteriormente se incendiara sobre la vía de cuota Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas.

El accidente fue registrado alrededor de las 23:00 horas del miércoles, sobre el kilómetro 11 del tramo Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas.

Desbarrancado

Automovilistas que circulaban por la zona reportaron el percance, por lo que cuerpos de emergencia y ataque rápido se movilizaron de inmediato hacia el sitio para atender la situación.

A su llegada, localizaron el tráiler fuera de la carpeta asfáltica, volcado en un barranco y con el chofer atrapado en el interior de la cabina. Mientras se realizaban las maniobras para liberarlo, el vehículo comenzó a incendiarse, lo que complicó las labores de rescate.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo se dirigía hacia San Cristóbal de Las Casas cuando el conductor perdió el control, salió de la carretera y terminó volcado entre la vegetación ubicada a un costado de la vía.

Labores de rescate

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez y personal de Protección Civil de Chiapa de Corzo trabajaron de manera coordinada para rescatar al trailero y posteriormente combatir el siniestro.

Tras varios minutos de arduos trabajos, los “tragahumos” lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia la vegetación de la zona o provocara una situación de mayor riesgo.

Una vez liberado, el chofer fue entregado a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron de emergencia al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza, en Tuxtla Gutiérrez, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Agentes de la Guardia Nacional también acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente, además de coordinar las labores relacionadas con la unidad siniestrada.

Cierre total

La magnitud del incidente obligó al cierre total de la circulación en ambos sentidos de la autopista durante varias horas, generando una larga fila de automovilistas que quedaron varados mientras los equipos trabajaban.

El despliegue fue de gran escala, dado que el incendio del tractocamión representaba un peligro latente de explosión, lo que obligó a los elementos de Bomberos a trabajar bajo condiciones extremas de calor y visibilidad reducida.

Especialistas en rescate indicaron que la extracción fue una maniobra de alta precisión; el uso de equipo hidráulico tuvo que ser estrictamente coordinado con las labores de sofocamiento del fuego para evitar que el calor afectara aún más a la víctima durante su liberación.

Asimismo, las autoridades de la Guardia Nacional informaron que se inició una investigación para deslindar responsabilidades, evaluando si el percance derivó de una falla mecánica o por las condiciones climáticas que, durante la noche, suelen reducir la visibilidad en este tramo.

La unidad permaneció en el barranco hasta la madrugada, cuando grúas de alto tonelaje lograron su retiro, permitiendo la reapertura gradual de la vía.