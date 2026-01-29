Vuelca un veloz automovilista en el libramiento Norte

El exceso de velocidad y una mala maniobra originó que un automovilista se saliera de la cinta rodante, se estrellara contra un paredón y volcara sobre el libramiento Norte, a la altura de conocida empresa recolectora de basura, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

La aparente tranquilidad de la madrugada terminó siendo cortada de golpe por el sonido del metal y la lámina al hacer contacto con el pavimento. Se acababa de registrar un accidente.

Velocidad, la causa

El hecho ocurrió alrededor de las 02:20 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, al recibir el reporte, arribaron al sitio.

Ahí, se informó que un vehículo particular Sedán se desplazaba sobre la zona; sin embargo, el presunto exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra hizo que la unidad se saliera de la carpeta asfáltica, se impactara contra el paredón y después volcara.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados por miles de pesos.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad motriz particular y remitirla al corralón en turno. Y la tranquilidad de la madrugada volvió a su normalidad.