Vuelca una pick up en calle empinada

Una camioneta volcó durante la tarde del lunes en la ciudad de Comitán cuando circulaba en una calle bastante empinada y el motor perdió fuerza, aparentemente apagándose, por lo que el chofer no pudo controlar el vehículo, retrocedió y terminó sufriendo un accidente.

Lo anterior hizo que paramédicos y policías tomaran conocimiento de los hechos, para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 14:00 horas que se reportó el incidente sobre la 3.ª avenida Poniente, entre 8.ª y 9.ª Sur, en el barrio La Pileta.

Todo se originó debido a que la unidad de bajo tonelaje, una Nissan Estaquitas, transitaba hacia el norte y perdió fuerza al momento que ascendía una prolongada pendiente.

El vehículo retrocedió, el chofer perdió el control y acabó volcando sobre el costado izquierdo hasta quedar atravesado sobre la vía e interrumpió el tráfico vehicular.

Ante el reporte al número de emergencias 911 se constituyeron los paramédicos y agentes de Tránsito Municipal para auxiliar y valorar al conductor, quien no tuvo lesiones considerables que pusieran en riesgo su integridad física, aunque el saldo fue de cuantiosos daños materiales.

Después las autoridades ordenaron el rescate de la unidad para su traslado al corralón y deslindar responsabilidades en las próximas horas.