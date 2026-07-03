Vuelca unidad de carga en la carretera a Coita

Durante la mañana del jueves en la vía que conecta a Ocozocoautla con Tuxtla Gutiérrez, cerca de las 06:35 horas, se dio un aparatoso percance vial que dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una importante movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, un camión de carga pesada que transportaba rejas de rambután circulaba sobre el carril que va de poniente a oriente.

Al aproximarse a la altura de la rampa de frenado, un factor inesperado en la carpeta asfáltica —presuntamente un cúmulo de chapopote derramado— hizo que el conductor perdiera el control del volante.

La inercia del vehículo, sumada a la inestabilidad del terreno, provocó que la unidad terminara volcada sobre un costado impactándose contra la barrera de contención metálica que divide la carretera.

El cargamento, que era llevado para su comercialización, acabó esparcido a lo largo de la vía, complicando la visibilidad y el tránsito para otros automovilistas que circulaban por la zona a esa temprana hora.

Curiosos que se encontraban en el lugar relataron que, afortunadamente, el conductor logró maniobrar para evitar una tragedia mayor, resultando ileso a pesar de lo aparatoso del siniestro.

Aseguran zona

Elementos de la Guardia Nacional se presentaron rápidamente para abanderar la zona y evitar nuevos percances. Tras realizar las diligencias correspondientes y determinar que no hubo personas lesionadas, se solicitó la intervención de una grúa con ancla.

Los trabajos para retirar la unidad motriz y limpiar la carretera de las rejas y restos de fruta se extendieron por cerca de una hora.

Finalmente, la vialidad fue liberada y el flujo vehicular regresó a la normalidad, dejando únicamente cuantiosas pérdidas económicas por la mercancía dañada y las afectaciones en la unidad.