Vuelca unidad de carga en libramiento

Dos lesionados y daños materiales cuantiosos dejó como saldo una aparatosa volcadura suscitada sobre el libramiento Norte, a la altura del puente vehicular de la Torre Chiapas, en la ciudad capital.

El hecho fue registrado alrededor de las 21:55 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron sobre el carril de poniente a oriente.

Se estampa en muros

Ahí se informó que el conductor a bordo de una camioneta tipo Estaquitas, cargada de gaseosas en rejas, perdió el control del volante y terminó estrellándose contra los muros de contención que dividen los carriles. Este iba acompañado de otra persona.

La unidad motriz terminó volcando sobre la carpeta de rodamiento, dejando el producto a lo largo y ancho de la vía. Algunos automovilistas detuvieron su marcha para llevarse la mercancía, sin embargo, esto fue impedido por las autoridades policiales.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de las unidades de primeros auxilios.

Al hospital

Al lugar se constituyeron paramédicos motorizados quienes les brindaron la atención prehospitalaria. Tras su valoración, se informó que no ameritaban ser llevados a un nosocomio. Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar el vehículo y remitirlo al corralón en turno para liberar la circulación en la zona.