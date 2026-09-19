Vuelca unidad de carga en tramo a La Angostura

Daños materiales de alta consideración fue lo que dejó como saldo un aparatoso accidente carretero sobre la vía federal libre Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, a la altura de la localidad Ribera Las Flechas, en el municipio de Chiapa de Corzo.

El accidente fue cerca de las 11:00 horas, por lo que automovilistas reportaron a los números de emergencias que un vehículo de carga había volcado sobre la vialidad.

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva acudieron al sitio y encontraron el camión recostado sobre el lado izquierdo, así que solicitaron la presencia de paramédicos.

Corte de circulación

De acuerdo con fuentes policiacas, el camión circulaba con dirección hacia la capital chiapaneca cuando un vehículo que transitaba en sentido contrario intentó incorporarse a una calle y presuntamente le realizó un corte de circulación.

Ante esta maniobra, el chofer del camión habría frenado de manera repentina para evitar la colisión.

La maniobra provocó que perdiera el control del volante, saliera de su trayectoria y terminara volcando sobre uno de los costados.

Personal de Protección Civil del Estado, con base en Chiapa de Corzo, acudieron para valorar a la persona involucrada. Después de hacer la revisión correspondiente, descartaron lesiones que requirieran atención hospitalaria.

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva permanecieron en el lugar para llevar a cabo labores de vialidad mientras se esperaba la llegada de las autoridades federales.

Por ello, personal de la Guardia Nacional se presentó aproximadamente una hora y media después del incidente para hacerse cargo de las diligencias.

Una vez realizadas las primeras pesquisas, el camión de carga fue retirado mediante una grúa y remolcado a un corralón en donde quedó bajo resguardo mientras se determina la responsabilidad de los involucrados.