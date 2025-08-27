Vuelca unidad de carga y deja cuantiosos daños

Una aparatosa volcadura generó la movilización de corporaciones de auxilio y de agentes de Tránsito la mañana del martes sobre el tramo carretero Chiapa de Corzo-Emiliano Zapata, a la altura del poblado Las Limas.

El percance dejó únicaxestimados en varios miles de pesos, sin que se reportaran personas lesionadas.

Abandonó la vía

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente fue notificado aproximadamente a las 08:20 horas, cuando automovilistas que circulaban por la zona solicitaron apoyo a las autoridades al percatarse de que una camioneta de carga había salido del camino.

Testigos mencionaron que, de manera repentina, la unidad al parecer presentó una falla mecánica, lo que hizo que el chofer perdiera el control del volante y terminara volcando sobre un área de maleza a un costado de la carretera.

Policías de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron de inmediato y confirmaron que, por fortuna, no había personas heridas. Sin embargo, la magnitud del impacto provocó severos daños en la estructura del vehículo, el cual quedó inutilizado.

Al corralón

Una hora más tarde, fue necesaria la intervención de una grúa equipada con ancla para rescatar la unidad siniestrada y llevarla al corralón en turno, con el fin de liberar por completo la circulación vehicular que permanecía parcialmente afectada.

En tanto, el conductor fue asegurado y trasladado ante el Ministerio Público, donde tendrá que rendir su declaración respecto a lo ocurrido y deslindar responsabilidades legales.