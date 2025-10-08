Vuelca unidad de carga y termina entre la maleza

El exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra, originó un aparatoso accidente carretero en la demarcación del municipio de Chiapa de Corzo, la tarde del martes.

Reporte

El reporte fue proporcionado a las 13:55 horas. Agentes de la Guardia Nacional (GN) al tener conocimiento arribaron al tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, a la altura del kilómetro 36.

Al llegar les dieron a conocer que el chofer manejaba excediendo el límite de velocidad hizo una maniobra sin disminuir la marcha, esto provocó que el camión se saliera del camino y acabara volcando sobre la maleza.

La unidad de carga es propiedad de una empresa privada, resultando con daños considerables al quedar sobre el toldo, con las llantas al aire.

Como pudo, el ocupante salió del vehículo para pedir ayuda de las autoridades policíacas.

Al corralón

Más tarde, una grúa con ancla se encargó de retirar el camión y transportarlo al corralón en turno, liberando la circulación en la zona.