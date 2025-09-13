Vuelca unidad sobre el libramiento Norte

Una falla mecánica hizo que una unidad de carga volcara sobre el libramiento Norte, a la altura de la Clínica 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la capital Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue proporcionado cerca de las 13:45 horas del viernes, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al carril de oriente a poniente.

Sin embargo, al parecer una falla mecánica hizo que el chofer de un camión propiedad de una empresa privada perdiera el control, saliera de la vía de comunicación e impactara contra la guarnición.

Fue en ese momento que la unidad automotriz se estampó contra un árbol y posteriormente volcó aparatosamente, quedando con daños considerables y el parabrisas quebrado. Debido al fuerte impacto, la persona que manejaba presentó múltiples lesiones en las extremidades.

Por ello, se movilizaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que le brindaron los primeros auxilios y tras la valoración se indicó que no necesitaba ser llevado a un hospital, por lo cual solo fue estabilizado y se quedó en el lugar de los hechos a la espera de la grúa. Una hora más tarde, el vehículo fue remolcado hacia el corralón en turno y liberaron finalmente la vialidad en la zona.