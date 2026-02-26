Vuelca vehículo al salirse de la vía

Volcado entre los matorrales quedó un vehículo al salirse de la carretera, presuntamente cuando su conductor hizo una maniobra para evitar chocar contra un motociclista, esto en el tramo Tapachula-Puerto Madero.

Fue a la altura de la entrada al ejido Morelos en donde ocurrió el percance de la unidad pick up tipo Ranger, color verde, la cual sufrió daños materiales de alta consideración, aunque su conductor resultó solo con golpes leves.

De acuerdo con las versiones de quien manejaba, un motociclista invadió su trayectoria y para evitar impactarlo giró el volante, pero perdió el control y se salió de la cinta asfáltica.

El motociclista al percatarse del hecho se fue del lugar, mientras que arribaron elementos de las corporaciones de seguridad que tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones.

Ese tramo que comunica a Tapachula con el Aeropuerto Internacional, playas de San Benito, Puerto Madero y Puerto Chiapas, es considerada de las más peligrosas, por lo que las autoridades exhortan a los automovilistas extremar precauciones.