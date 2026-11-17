En daños materiales cuantiosos saldó una aparatosa volcadura suscitada sobre el libramiento Sur a la altura de la carretera a Villaflores, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue realizado alrededor de las 23:20 horas. En ese momento los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron al carril de poniente a oriente de la vía rápida capitalina.

Ahí, se informó que el conductor de un coche compacto particular MG amarillo se desplaza sobre la zona cuando de manera sorpresiva se impactó contra el muro de contención y posteriormente volcó sobre la carpeta de rodamiento.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados por varios miles de pesos en el vehículo implicado.

Tras llevarse a cabo las pesquisas de rigor, una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad siniestrada y fue remitida al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.