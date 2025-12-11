Vuelca vehículo por semaforazo en bulevar

Una persona lesionada y daños materiales valuados por miles de pesos dejó como saldo un aparatoso accidente de tránsito suscitado sobre el bulevar Ángel Albino Corzo y 16a. Oriente, esto en la ciudad capital.

Cerca de la medianoche, a las 23:45 horas, los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron el reporte y en consecuencia se movilizaron al sitio del percance.

Causa de volcadura

En la escena, sobre el carril de poniente a oriente del bulevar, yacía un vehículo particular volcado. Los oficiales informaron que un presunto semaforazo originó el percance.

Como saldo de la colisión, un coche particular Kwind terminó volcado justo en la esquina.

Como consecuencia, una persona resultó con múltiples lesiones en sus extremidades.

Remolcado al corralón

De inmediato, tras solicitar el apoyo, al lugar se movilizaron paramédicos voluntarios del grupo Carch, quienes le brindaron la atención prehospitalaria a la persona en desgracia.

Luego de la valoración, se informó que esta no quiso ser trasladada en ambulancia, por lo que una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y remitirlas al corralón en turno para liberar la vialidad en el transitado bulevar capitalino.