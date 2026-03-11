Vuelca veloz tráiler y colisiona contra paredón

Un tráiler volcó cuando circulaba sobre el tramo Comitán-Tzimol, ya que el chofer perdió el control en una curva, incidente que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 19:30 horas que se registró el incidente en el kilómetro cinco de la carretera estatal 226, que comunica al municipio de Tzimol y la presa La Angostura.

Volcó en la primera curva

De acuerdo a reportes, fue la falta de precaución y exceso de velocidad que provocó que el conductor perdiera el control de la pesada unidad Freightliner, por lo que al llegar a la primer curva volcó y colisionó contra el paredón.

El tractocamión quedó destrozado, en tanto la redila tipo plana, sobre sus llantas, dejando al chofer lesionado, que fue auxiliado y trasladado al hospital en un vehículo particular, incidente que fue reportado al 9-1-1.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal y agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva, quienes encontraron la pesada unidad abandonada, por los que se ordenó a trabajadores del servicio de grúas el rescate para remolcarlo al corralón y en las próximas horas se deslinden responsabilidades.