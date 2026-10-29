Vuelca volteo en peligrosa Curva del Diablo

Otra espectacular volcadura se registró este miércoles en la peligrosa Curva del Diablo, en Huixtla; ahora fue un camión de volteo que transportaba piedra con rumbo a Puerto Chiapas, dejando daños materiales de alta consideración y el conductor lesionado.

La unidad color rojo quedó volcada de costado sobre el pavimento y la carga diseminada en el lugar, por lo que las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad para evitar otros percances.

Ayuda a chofer

Se dijo que el conductor de la misma, identificado como Oliver “N”, presentó diversas lesiones, por lo que fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil y trasladado a un hospital para una atención especializada.

Este procedía de una de las minas de piedra de la zona, cuando se dio el accidente, aunque no se determinó si fue a causa de una falla mecánica o el exceso de velocidad al tomar la curva, lo cual será determinado por las autoridades.

Personal de las corporaciones de seguridad primero despejaron la carretera y posteriormente, con el apoyo de grúas fue levantado el camión para ser trasladado a un corralón oficial.

Fue la Guardia Nacional División Caminos la encargada de iniciar las investigaciones correspondientes.