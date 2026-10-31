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Vuelca y acaba atrapado dentro de su camioneta

Octubre 31 del 2026
La Mitsubishi volcó entre la maleza, supuestamente por el exceso de velocidad. Cortesía
La Mitsubishi volcó entre la maleza, supuestamente por el exceso de velocidad. Cortesía

Luego de que la camioneta en la que viajara abandonara la cinta asfáltica y volcara varios metros fuera de la carretera que comunica a Comitán con Las Margaritas, un conductor tuvo que ser rescatado por cuerpos de emergencia.

El percance se registró a la altura del kilómetro 3, cerca de la ranchería Cash, en el punto conocido como el segundo banco de arena. Tras observar la unidad accidentada, automovilistas y habitantes de la zona solicitaron apoyo a través del número 911.

La camioneta involucrada era una Mitsubishi 4x4, de colores amarillo y negro, con placas de circulación CV-6009 del Estado de Chiapas.

Pérdida de control

Según los primeros informes, circulaba desde Las Margaritas hacia el municipio de Comitán cuando abandonó el camino y acabó entre los matorrales, al parecer por el exceso de velocidad que hizo que perdiera el control del volante.

Debido a la posición en la que quedó la unidad y a los daños ocasionados por la volcadura, el chofer permaneció atrapado en el habitáculo. Los rescatistas tuvieron que realizar maniobras para liberarlo y permitir que recibiera atención.

El herido fue identificado como Daniel Antonio “N”. Paramédicos de Protección Civil le proporcionaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al hospital general de Comitán, donde quedó bajo observación médica.

Aunque el reporte inicial mencionaba a dos personas lesionadas, la información confirmada hasta el momento únicamente daba cuenta del traslado hospitalario del conductor.

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