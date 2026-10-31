Vuelca y acaba atrapado dentro de su camioneta

Luego de que la camioneta en la que viajara abandonara la cinta asfáltica y volcara varios metros fuera de la carretera que comunica a Comitán con Las Margaritas, un conductor tuvo que ser rescatado por cuerpos de emergencia.

El percance se registró a la altura del kilómetro 3, cerca de la ranchería Cash, en el punto conocido como el segundo banco de arena. Tras observar la unidad accidentada, automovilistas y habitantes de la zona solicitaron apoyo a través del número 911.

La camioneta involucrada era una Mitsubishi 4x4, de colores amarillo y negro, con placas de circulación CV-6009 del Estado de Chiapas.

Pérdida de control

Según los primeros informes, circulaba desde Las Margaritas hacia el municipio de Comitán cuando abandonó el camino y acabó entre los matorrales, al parecer por el exceso de velocidad que hizo que perdiera el control del volante.

Debido a la posición en la que quedó la unidad y a los daños ocasionados por la volcadura, el chofer permaneció atrapado en el habitáculo. Los rescatistas tuvieron que realizar maniobras para liberarlo y permitir que recibiera atención.

El herido fue identificado como Daniel Antonio “N”. Paramédicos de Protección Civil le proporcionaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al hospital general de Comitán, donde quedó bajo observación médica.

Aunque el reporte inicial mencionaba a dos personas lesionadas, la información confirmada hasta el momento únicamente daba cuenta del traslado hospitalario del conductor.